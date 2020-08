REALMONTE : Salvatore Putrone ha ufficializzato la sua discesa in campo alle comunali del 4-5 Ottobre.

«Il nostro territorio deve diventare un luogo di opportunità, i miei primi 100 giorni porteranno una ventata di aria nuova».

Putrone, classe 1956, geologo e professore molto conosciuto in paese ha l’appoggio della lista civica Leali Per Realmonte –Scriviamo una nuova storia-

«Sono stato scelto da un gruppo di Giovani e insieme abbiamo costruito una squadra plurale e ricca di competenze, che sono onorato di poter rappresentare in qualità di candidato sindaco. Principalmente sono stato coinvolto dalla loro gran voglia di fare convincendomi che un piccolo gesto può in realtà avere un grande effetto soprattutto se è inserito in un progetto più grande e condiviso, dove il contributo di ciascuno fa la differenza. I cinque anni trascorsi ci hanno dato l’opportunità di riflettere su quale futuro vogliamo per Realmonte, per i Realmontesi e su come intendiamo costruirlo senza sottrarci alle sfide concrete e quotidiane. Ciò che vedo prevalere oggi è un concetto di individualismo. La politica deve parlare alla gente. L’io, da solo, non vale niente se non si pone al servizio del noi. Per questa ragione il nostro programma è frutto di condivisione ed è aperto a chiunque voglia arricchirlo.» -dichiara Salvatore Putrone.

Quest’anno sarà una campagna elettorale un po’ anomala a causa dell’emergenza Covid-19 , ma numerosi saranno gli appuntamenti in streaming tramite le pagine Facebook e Instagram Salvatore Putrone Sindaco , dove verranno illustrati di volta in volta i vari punti del programma elettore.