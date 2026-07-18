La Scala dei Turchi si tinge di rosa. Anche quest’anno il Nodo Ammare diventa il palcoscenico dell’originale evento “Nodo Rosé”, manifestazione dedicata al vino rosato e alle cantine siciliane. Quest’anno la manifestazione, ideata da Marco Gallo e Fabio Speranza, con l’ausilio del sommelier Luigi Gangarossa, conterà due serate: il 23 luglio si terrà la cena di gala “Gran galà Rosè”, un percorso degustazione di 5 portate, accompagnate dalla presentazione delle proposte di 10 cantine, per degli abbinamenti in rosa che avranno un filo comune, ma arriveranno da diverse parti della Sicilia.

Alla cena parteciperanno anche addetti ai lavori, giornalisti, produttori e sommelier, tra cui Renato Rovetta, esperto di vini rosati e ideatore della “Guida al bere rosa”. Il 24 la serata evento, con il ristorante Nodo Ammare, cui si è aggiunto il nuovissimo solarium, che diventerà una via dedicata allo street food e al vino in una serata condita dalla musica e dall’intrattenimento di Riccardo Gaz.

In questa seconda serata i presenti avranno la possibilità di degustare i vini di più di venti cantine siciliane che proporranno la loro idea di rosato, racconteranno la loro storia e porteranno tutti i colori di una Sicilia diversa ma unita dal filo “rosa” del vino. Durante la serata verrà consegnato un premio speciale a una delegazione dell’associazione “Le donne del vino”. Nodo Rosé, giunto alla sua quinta edizione, nasce con l’idea di far conoscere le cantine siciliane che si sono dedicate ai rosati, per portare il vino a un’ampia platea di persone, mettendole in contatto con i produttori.

L’obiettivo delle due giornate è quello di promuovere il territorio attraverso l’incontro tra vino, gastronomia, musica e paesaggio, trasformando una degustazione in un’esperienza immersiva in un luogo meraviglioso come quello della Scala dei Turchi. L’evento negli anni passati ha portato centinaia di persone sulla spiaggia di Lido Rossello, una piccola porzione della Costa del Mito, incastonata tra la Scala dei Turchi e il faro di Realmonte. Il quinto anno vuole essere quello della consacrazione: “Vogliamo affermarci come la manifestazione simbolo della Sicilia del rosato – spiega Fabio Speranza- per questo abbiamo alzato l’asticella offrendo un evento unico con le migliori cantine del territorio”.

I biglietti sono disponibili sull’applicazione Nodo App.

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