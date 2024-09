Realmonte, 14 settembre 2024 — Il sindaco di Realmonte, Avv. Sabrina Lattuca, ha recentemente partecipato a un incontro sul Piano Territoriale Regionale, tenutosi al Palacongressi di Agrigento. All’evento erano presenti anche l’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, e il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, Calogero.

Durante l’incontro, sono stati ascoltati i sindaci, che hanno ricevuto l’incarico di presentare, entro un mese, un progetto per la tutela e valorizzazione dei territori, con la partecipazione degli ordini professionali e delle associazioni ambientaliste locali. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) si integra con la pianificazione strategica di sviluppo socio-economico della Regione, il documento di programmazione economico-finanziaria e il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale.

Il sindaco Lattuca ha sottolineato l’importanza di programmare un piano di viabilità ecosostenibile. “Ho proposto di sviluppare una rete infrastrutturale meno impattante, inclusi gli aspetti viari, per le aree ZES,” ha dichiarato il sindaco. “Questo piano dovrebbe facilitare l’accesso ai nostri monumenti naturalistici e archeologici, e potrebbe essere discusso dai sindaci in ambito FUA. Tale approccio permetterebbe interventi più rapidi e una rete provinciale più efficace. In particolare, le stazioni potrebbero diventare i principali punti di attenzione e bellezza, come la Scala dei Turchi.”