Realmonte. Inaugurato uno “spazio innovativo di apprendimento” al Garibaldi

Inaugurato al plesso di Scuola media “Garibaldi” di Realmonte, alla presenza del sindaco, Sabrina Lattuca, uno “spazio di apprendimento” innovativo, capace di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie, come previsto dal decreto del MIUR, del 22 novembre 2018. Il comune ha contribuito alla realizzazione dell’aula innovativa, con un contributo del 16% dell’importo totale. Una nuova opportunità di crescita didattica e personale, offerta agli alunni ed a tutte le attività che la scuola intende offrire al territorio. circa 200 alunni di scuola media che frequentano l’istituto. “ Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questa aula- afferma il sindaco Lattuca- dotata di strumentazioni altamente tecnologiche, che arricchiranno ancor di piu’ il percorso formativo della nostra popolazione scolastica. Un particolare ringraziamento, va alla dirigente Graziella Fazzi ed allo staff che la collabora, per l’opportunità offerta di investire nel futuro delle nuove generazioni”. Grande soddisfazione ha espresso il dirigente scolastico, Graziella Fazzi, per la sensibilità manifestata dall’amministrazione comunale. Presenti all’inaugurazione anche il presidente del Consiglio Comunale, Felice Vaccaro ed i collaboratori del dirigente, Piera Posante, Stefano Tesè e la coordinatrice del progetto, la docente Patrizia Parisi.