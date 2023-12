A Realmonte, domani mattina, martedì 5 dicembre, alla scuola “Garibaldi” gli studenti incontreranno l’Arma dei Carabinieri nell’ambito della campagna scolastica di educazione alla legalità. A parlare sarà il Comandante della Compagnia Carabinieri di Agrigento, Capitano Annamaria Putortì. Interverranno anche il responsabile regionale del SGS, Sindacato Generale Scuola, Aldo Mucci, il giornalista Lelio Castaldo, e il dirigente scolastica Paola Catanzaro. Durante l’incontro saranno illustrati gli strumenti legislativi e le procedure su come affrontare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo con l’ausilio di casi concreti. Grande attenzione sarà dedicata all’uso consapevole dei social network e sulla diffusione di immagini su internet. “Ai ragazzi- si legge in una nota- occorre parlare non solo di diritti, ma anche di doveri, insegnando loro che nella vita, se vogliono essere rispettati, devono imparare a rispettare gli altri. Solo così sarà possibile convincerli che diritti e doveri rappresentano un binomio inscindibile e che l’osservanza delle regole di vita va considerata come un’opportunità per crescere insieme.”