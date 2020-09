Comunicato stampa del 9 settembre 2020 – Lunedì mattina al Comune di Realmonte è stata presentata la lista denominata “Realmonte Per Sempre – Sabrina Lattuca Sindaco”. Una liste formata da giovani e professionisti di grande competenza e capacità che hanno a cuore le sorti di Realmonte. Alla presentazione della lista era presente anche il candidato sindaco, l’avvocato Sabrina Lattuca. Tantissime le persone che si sono radunate dinanzi il municipio per manifestare interesse ed entusiasmo al candidato sindaco Sabrina Lattuca e agli aspiranti consiglieri comunali per il progetto politico.

Ecco l’elenco dei candidati al consiglio comunale:

Arcuri Melissa

Cardinale Simona

Coco Mimmo

Fiorica Emanuele

Frumusa Mariella

Fugallo Nino

Iacono Roberto

Infurna Susi

Pilato Irene

Siracusa Teresa

Vaccaro Felice

Valenti Pasquale

Gli assessori designati sono:

Fugallo Nino

Cardinale Simona