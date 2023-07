Da lunedì scorso e fino a domenica prossima, 30 luglio, Piazza Umberto I dalle 20 in poi, si trasforma in un grande spazio ludico- ricreativo, coinvolgendo circa 120 bambini di età compresa tra i 6 ed i 16 anni e le loro famiglie. Ha preso il via, infatti, il Grest, promosso dall’amministrazione comunale con in testa il sindaco Sabrina Lattuca ed organizzato da don Fabio Maiorana, parroco della chiesa di San Domenico, in collaborazione con circa 20 animatrici. I ragazzi ogni sera divisi in squadre colorate, si aggregano e, dopo la preghiera iniziale, guidati dalle animatrici, partecipano attivamente a balli, canti, momenti musicali e giochi di gruppo. “Un’iniziativa che coinvolge i bimbi e le famiglie– afferma il sindaco Sabrina Lattuca- tra svago e sana allegria e con l’insegnamento dei principi della religione cristiana. Presenti anche gli stand del mercatino dell’artigianato, progetto nato da un input di Silvana Burgio e sposato dall’amministrazione comunale, divenuto ormai una realtà consolidata, ove, tradizione e innovazione, scandiscono il passaggio generazionale e l’identità di un borgo Siculo di unica ed enorme bellezza”.