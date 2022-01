Realmonte: 465 vaccini in 48 ore.

“Fare squadra, fa sempre la differenza.Una grande sinergia tra il Comune di Realmonte e ASP, che ha portato ad un eccellente risultato. Abbiamo somministrato 465 vaccini in soli due giorni”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, soddisfatta dell’affluenza di persone che nello scorso fine settimana si sono recate nel punto vaccinale realizzato nella sede del Municipio , per aver somministrata la seconda dose, l’ultimo richiamo o la prima dose del vaccino. “Ringrazio il dott. Spoto, il dott. Marchica, la dott.ssa Catalano- prosegue il sindaco Lattuca- con i quali ho interloquito personalmente, il dott. Sinaguglia e tutti i medici ed il personale dell’ ASP. Inoltre, esprimo gratitudine al gruppo di Protezione Civile Comunale di Realmonte, coordinato dal Geom.Vincenzo Cottone, l’Associazione Carabinieri, gli operai del Comune efficienti come sempre e la Comunità di Realmonte che, ancora una volta ha dimostrato un grande senso di responsabilità e civiltà “.