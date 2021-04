Realizza manufatto abusivo, condannato. Adesso dovrà demolire opere

Un sessantenne di Lampedusa, è stato condannato a 2 mesi di reclusione, e 12.000 euro di multa, per il reato di violazioni edilizie, per aver realizzato senza le prescritte autorizzazioni, né il permesso di costruire un immobile, in zona sismica, e ricadente in un’area paesaggisticamente vincolata. La Cassazione ha confermato il verdetto pronunciato dal Tribunale di Agrigento. L’uomo, dopo l’accordo tra le parti (difesa e pubblico ministero), aveva patteggiato la pena.

La vicenda risale ad anni fa, quando l’uomo senza alcuna autorizzazione, aveva realizzato abusivamente un manufatto, completamente abusivo, in una zona dove insistono dei vincoli, sull’isola di Lampedusa. Fermato a lavori quasi ultimati, è stato primo indagato in stato di libertà, e adesso definitivamente condannato, con il beneficio della sospensione della pena, condizionata alla demolizione delle opere abusive, e al ripristino dei luoghi.