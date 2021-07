Real basket tra presente e futuro

È tempo di nuovi progetti in casa Real Basket dopo i grandi risultati conseguiti. Il sodalizio cestistico presieduto da Alessandro Bazan si è appena laureato campione regionale di basket 3 vs. 3 under 16; i classe 2006 Adriano Bazan, Mattia Farruggia, Daniele Gentile, Antonio Palermo e il classe 2005 Marco Segretario hanno sconfitto

in finale la Pegaso Ragusa e andranno a Treviso, il prossimo settembre, a disputare le finali nazionali. Al tempo stesso, si stanno gettando le basi per garantire ulteriore impulso al basket giovanile nel territorio di Agrigento e non solo. Il primo tassello è rappresentato dal rinnovo della partnership con la Fortitudo Agrigento. Le due società, infatti, hanno deciso di continuare fino al 2024 la proficua collaborazione con l’intento di creare sinergie utili a forgiare un vivaio di giocatori in grado di passare dalle squadre junior a quelle senior.

Sempre nell’ottica della crescita societaria si è provveduto, altresì, al rafforzamento dell’organico con l’ingresso di figure carismatiche che hanno dato lustro al basket agrigentino. Gioacchino Miceli, Tommaso Scribani, Calogero Sanzo, Giuseppe Salamina insieme a Gianni Portannese, andranno a formare un pool di lavoro che

aiuterà il responsabile tecnico, Francesco Paolo Anselmo, nel conseguimento dei

risultati. A tal riguardo, l’esperto e navigato coach di Polizzi Generosa è sempre all’opera;

sotto la sua guida, infatti, sta crescendo un gruppo di giocatori che può realmente ambire ad ambiziosi traguardi. In vista della stagione 2021/2022, oltre ai campionati under 13, under 14, under 15 Eccellenza, under 17 Eccellenza e under 19, la novità principale sarà rappresentata

dalla disputa di un campionato senior (Serie D o Promozione) che, oltre ad essere

propedeutico, può rappresentare un’aspirazione concreta per molti giovani cestisti; il

tutto senza dimenticare il mini-basket, punto di partenza imprescindibile per chiunque

decida di approcciarsi a questo sport.

​