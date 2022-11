Real Basket: inizio scoppiettante

Esordio vincente per la Real Basket nei campionati giovanili U.17 Eccellenza e U.19 Regionale. Quella che si è appena conclusa è stata la settimana d’esordio nei due campionati giovanili di punta. Gli U.17 Eccellenza si sono imposti in maniera perentoria sul campo di Capo d’Orlando con il punteggio di 104 a 48 con tutti i giovani atleti a referto. Nel campionato U.19 – questa volta sul campo della Pallacanestro Trapani – mostrando grande carattere e qualità tecniche, c’è stato un altro importante successo al termine di una partita tirata punto a punto e terminata 80 a75. Queste due vittorie fanno seguito a quella di sabato scorso con la serie C che si è aggiudicato il match casalingo contro gli Svincolati Academy Milazzo.

Alessandro Bazan “Abbiamo ripreso il cammino iniziato lo scorso anno con la novità del cambio di direzione tecnica che è stata affidata a Peppone Ferlisi, il quale si è approcciato a questa nuova avventura con grande determinazione e impegno. Questi primi risultati lo testimoniano e il lavoro finora svolto, pur rimanendo in continuità con le stagioni precedenti, sta ridando nuovo impulso a tutto il movimento cestistico giovanile. Tra le altre cose, nel gruppo della serie C, c’è stato anche l’inserimento di altri giovani nati nel 2005/2006 e l’esordio di un 2007 seguito, a breve, da quello di un altro ragazzo della stessa classe di età. Continueremo il lavoro per il completamento e la crescita di questi ragazzi convinti che la nostra idea di settore giovanile sia quella giusta.”