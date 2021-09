Real Basket in Finale Nazionale 3c3 a Treviso.

Per la Real Basket è giunto il momento di giocare le finali nazionali di 3c3 che si terranno a Treviso giorno 8 e 9 settembre. Dopo essersi infatti laureato campione regionale di basket 3 vs. 3 under 16nelle finali di Cefalù, il piccolo club cestistico agrigentino ha ottenuto il pass per le finali nazionali. Ne saranno protagonisti Adriano Bazan, Mattia Farruggia, Daniele Gentile e Marco Segretario accompagnati da Alessio Bazan.

“È una grande soddisfazione per tutti noi, dal momento che da 3 anni lavoriamo quotidianamente in palestra con i ragazzi, e sotto la attenta supervisione di coach Anselmo stiamo raggiungendo dei traguardi che sono sotto gli occhi di tutti” ha detto il presidente della Real Basket Alessandro Bazan. “Questa finale ci invoglia a fare ancora meglio, per cui da quest’anno faremo la serie C silver così da continuare un percorso di crescita e provare a formare giocatori pronti per la 1° squadra della Fortitudo, società con la quale abbiamo rinnovato un accordo di collaborazione che ci vede anche impegnati in tutti i campionati giovanili.”

La stagione 2021/2022 è già partita da 15 giorni, e tutti i gruppi giovanili sono ritornati in palestra. Oltre ai campionati under 13, under 14, under 15 Eccellenza, under 17 Eccellenza e under 19, la novità principale saràrappresentata dalla partecipazione al campionato di serie C Silver dei ragazzi nati dal 2002 al 2006, circostanza, questa, che concretizza un’aspirazione per molti giovani cestisti. Inoltre, il prossimo 10 settembre, al PalaNicosia, ripartirà anche il mini-basket, da sempre settore strategico per la società.