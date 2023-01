Real Basket Agrigento, battuta Acireale, terza vittoria di fila con la serie C. Tomas Fernandez sontuoso con 43 punti.

Terza vittoria di fila per i ragazzi della Real Basket che hanno battuto Acireale dopo un tempo supplementare con il punteggio di 103-97. La partita si presentava difficile per via degli infortuni che hanno limitato la settimana di allenamenti. Assenti Niang, Orrego, Traorè e Farruggia, esordio per Butticè (2006)

Il 1° quarto parte bene la squadra ospite che sin dai primi minuti sembra più determinata riuscendo a condurre tutto il quarto con Purinis e Miculis che sembrano immarcabili. Agrigento fa girare quasi tutti i ragazzi e stenta ad entrare in ritmo. Il quarto si chiude con Acireale sopra di 9 punti.

Il 2° quarto si apre con Agrigento che, come sempre, coinvolge ancora di più la panchina e sembra entrare in partita grazie anche a delle soluzioni da 3 di Samardzic che riesce a far rimanere la squadra attaccata ad Acireale andando alla pausa lunga sotto di 4.

Nel 3° quarto, la partita scorre con dei minibreak di Acireale che cerca di chiudere il conto ma i ragazzi di Coach Ferlisi sono sempre pronti a sfruttare le occasioni. Esordio di Butticè che recupera palloni e rimbalzi importanti permettendo alla squadra dei secondi tiri che Tomas e Francisco Fernandez concretizzano. Il quarto si chiude solamente con un passivo di 2 punti.

Nel 4° quarto Coach Ferlisi continua a stimolare i ragazzi che comunque non riescono a dare continuità al gioco e grazie ad un altro minibreak di Acireale, si ritrovano sotto di 7 punti a 2 minuti e mezzo dalla fine. Le difficoltà sono ancora più nette per l’uscita per 5 falli di Petrina, Samardzic e Morreale ma Joseph, nonostante le non perfette condizioni fisiche, riesce a fare un quarto di alto livello con recuperi, rimbalzi e 8 punti segnati. Si va al supplementare.

Il supplementare si apre con Agrigento più carica e viene chiuso con forza da Tomas Fernandez che termina il miniquarto con 10 punti realizzati.

Da segnalare la sontuosa prestazione di Tomas Fernandez con 43 punti a referto ma una menzione particolare oggi la merita Adriano Joseph (2006) che chiude con 14 punti di cui 8 nel 4° periodo che sono serviti a riprendere la partita.

Real Basket Agrigento 103 – Basket Acireale 97

Real Basket Agrigento: Fernandez T. 43, Fernandez F. 25, Samardzic 19, Joseph 14, Morreale, Micalizio, Petrina 2, Segretario, Gentile, Buttafuoco, Butticè, Parla,.

All.: Ferlisi.

Ass. Bazan Alessio

Basket Acireale: Purinis 22, Venticinque A. 10, Cerame 2, Panbianco 19, Miculis 33, Venticinque L. 11, Longo n.e., Bonomo n.e., Valle n.e., Vadalà n.e.

Arbitri: Micalizzi e Catania di Messina.