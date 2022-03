“Re-includiamoci oltre le barriere”: il villaggio sportivo itinerante arriva ad Agrigento

Il “Villaggio sportivo itinerante” arriva ad Agrigento che è una delle sette sedi provinciali che di volta in volta accoglieranno il progetto “Re-includiamoci oltre le barriere”. Giovedì 31 marzo prossimo nuovo appuntamento dalle ore 10:00 alle 14:00, al Palazzetto dello sport “Pippo Nicosia”. “Re-includiamoci oltre le barriere” è un progetto realizzato dall’ Associazione ACSD H.I.M.E.R.A. APS (Palermo) e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Punto di forza dell’iniziativa è la possibilità di accesso alla pratica sportiva da parte di tutti: diversamente abili, principali destinatari del progetto, e normodotati, nonché le loro famiglie. Diversi studi hanno dimostrato quanto sia importante per tutti praticare sport. Le finalità sono inoltre quelle di sviluppare una Rete Sociale, intesa come luogo di scambio di esperienze, di proposte e di confronto, realizzando un network socio- territoriale e regionale. Esso servirà ad aumentare le opportunità di partecipazione e potenziare abilità socio – relazionali, prevenendo, al contempo, fenomeni di emarginazione sociale. La manifestazione si svolgerà in collaborazione con l’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ENDAS Comitato Provinciale di Agrigento. All’interno del villaggio sarà possibile sia sperimentare la pratica sportiva ma anche partecipare ad incontri su tematiche connesse a “Disabilità & sport”, per promuovere la non- discriminazione, l’equità, l’inclusione sociale e per contrastare la “povertà educativa” e la “paura relazionale” nei confronti della diversità e delle diverse abilità. Presenzieranno il Presidente del comitato provinciale dell’ENDAS Agrigento Dott. Filippo Greco ed altre figure istituzionali in rappresentanza del mondo dell’associazionismo e dello sport.