RCA: il risparmio passa per il confronto delle assicurazioni auto

La cosiddetta RCA è una tipologia di assicurazione relativa al veicolo che si guida e per legge è obbligatoria per tutti i possessori di un mezzo.

In Italia sono sempre di più gli utenti che, prima di sottoscrivere questa particolare polizza, scelgono di confrontare attentamente le varie offerte proposte dalle compagnie.

Secondo diverse stime, infatti, il risparmio che si può ottenere mettendo a confronto le differenti tipologie di contratti può essere notevole e arrivare, in alcuni casi, anche fino a diverse centinaia di euro per quanto riguarda l’RCA della macchina.

Il vero e proprio boom delle polizze online è andato di pari passo con l’incremento di ricerche delle migliori soluzioni del momento attraverso il web, un canale a cui si affidano sempre più utenti per individuare in modo rapido solo le proposte messe a disposizione da realtà di riferimento del panorama assicurativo.

In particolare, è interessante notare come registrino un numero di viste sempre crescente i portali di comparazione, grazie ai quali risulti molto più semplice individuare l’assicurazione più adatta alle proprie necessità. Ad esempio, sul sito di 6sicuro è possibile visionare le polizze auto proposte da numerose compagnie assicurative di comprovata professionalità ed esperienza nel settore.

Come funziona il confronto fra RCA online

Confrontare le diverse offerte presentate dalle assicurazioni è molto semplice, grazie alle risorse messe a disposizione dai migliori portali specializzati.

La procedura inizia rispondendo a un breve questionario che serve per estrapolare le condizioni che applicano le compagnie: ad esempio, si dovrà rispondere a domande relative all’età, al sesso e inserire i dati relativi al veicolo e al precedente contratto RCA, se presente.

Una volta che saranno state immesse tutte le informazioni, il portale sarà in grado di presentare un preventivo basato sulle diverse offerte messe a punto dalle compagnie assicurative per gli utenti che presentano determinate caratteristiche.

Si tratta di un servizio che risulta particolarmente utile per chiunque debba stipulare un’assicurazione per la prima volta, oppure abbia il contratto RCA in scadenza nonché per qualunque motivo abbia deciso di cambiare compagnia.

I vantaggi sono essenzialmente legati al risparmio economico, che in alcuni casi può essere considerevole, sia a quello relativo al tempo e alla fatica della ricerca. Spesso, infatti, i consumatori scelgono di non cambiare assicurazione seppur essa non sia più così conveniente perché sono intimoriti da tutti gli aspetti burocratici da dover assolvere.

Ecco perché i siti che si occupano di confrontare le varie offerte sono così apprezzati dagli utenti: essi consentono di osservare da un’unica piattaforma tutte le varie opzioni e di valutare poi qual è la migliore per le proprie necessità. Inoltre, essi permettono di usufruire di condizioni contrattuali molto convenienti.

I vantaggi di confrontare l’RCA online

Nel caso di portali come 6sicuro, c’è anche da considerare il fatto che il servizio è completamente gratuito, così da rendere questa possibilità accessibile veramente a tutti, senza nessuna distinzione.

Attraverso le migliori realtà di comparazione del settore, inoltre, l’utente avrà la certezza che non venga applicata nessuna maggiorazione sul prezzo dell’assicurazione sottoscritta online, in un’ottica di completa trasparenza e affidabilità.

Inoltre, i costi che vengono proposti si basano sulle quotazioni trasmesse in tempo reale dalle compagnie, le quali possono essere o uguali o addirittura inferiori a quelle che è possibile trovare sul loro sito ufficiale.