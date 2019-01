RC Auto: il 2,17% degli agrigentini pagherà di più nel 2019

il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 68.000 siciliani; tanti sono gli automobilisti residenti nella Regione che, secondo l’analisi fatta da Facile.it, avendo denunciato alle assicurazioni un sinistro con colpa avvenuto nel 2018, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, insieme ad essa, aumentare il costo dell’RC auto.

In termini percentuali si tratta del 2,97% del campione analizzato (oltre 47.000 preventivi di rinnovo RC Auto formulati da automobilisti della Sicilia e raccolti tramite le pagine di Facile.it); il valore risulta non solo inferiore alla media nazionale (3,83%) ma anche in calo rispetto all’anno precedente (quando era pari a 3,14%).

Guardando i dati a livello territoriale, la provincia di Palermo (3,84%), quella di Trapani (2,91%) e di Caltanissetta (2,91%) sono le tre in cui, percentualmente, si è registrato il maggior ricorso alle assicurazioni per denunciare sinistri con colpa. Enna (2,15%) e Agrigento (2,17%) di contro, quelle con i valori più bassi.