Razzia in un’abitazione di pensionata: ladri portano via 7 mila euro

Si sono intrufolati all’interno dell’abitazione di una pensionata, settantenne, di Raffadali, residente ad Alessandria della Rocca, e dal comodino della camera da letto dove erano custoditi, hanno portato via la somma in contanti di 7 mila euro. La stessa proprietaria dell’immobile ha denunciato il furto a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina. Qualcuno ha agito durante la notte, lungo via Margherita ad Alessandria della Rocca, in un orario compreso da mezzanotte alle 6. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini, e quale primo passaggio dell’attività investigativa, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona.