Incendio all’auto di Ciulla, l’eurodeputato Razza: “Turbato per quanto accaduto, serve fare piena luce”

Continuano ad arrivare messaggi di solidarietà dopo l’incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto la BMW dell’ex assessore comunale Costantino Ciulla e l’auto della moglie, nel quartiere di Villaseta.

Tra i primi a intervenire, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Ruggero Razza, che ha espresso profonda preoccupazione per l’accaduto:

“Sono particolarmente turbato per quanto accaduto la notte scorsa ad Agrigento, dove un incendio ha distrutto le auto dell’ex assessore comunale Costantino Ciulla. L’auspicio è che si tratti di un incidente, ma tutti desideriamo che si faccia piena luce su un episodio che sta legittimamente preoccupando Costantino e la sua famiglia, a cui va da subito tutta la mia vicinanza”.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del rogo. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile e nella zona mancano telecamere di sorveglianza, elementi che rendono più complesso il lavoro investigativo.

L’incendio arriva in un momento politicamente delicato per Ciulla, recentemente estromesso dalla giunta Miccichè, decisione che ha portato Fratelli d’Italia a uscire dalla maggioranza e a passare all’opposizione, con le dimissioni degli assessori Alfano e Piparo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp