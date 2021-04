Rave party abusivo, 21 persone denunciate

Sono 21 le persone denunciate dalla polizia di Stato alla Procura di Caltanissetta, perché sono tra i partecipanti individuati al rave party “abusivo” organizzato, la notte tra sabato e domenica scorsa, in contrada Stretto Garibaldi, nelle campagne di Caltanissetta, in violazione delle norme anti Covid. Sono prevalentemente di età compresa tra 20 e 30 anni, oltre a un 40enne e a un 50enne, provenienti da diverse parti della Sicilia, tra cui da Agrigento e da Sciacca.

Sono indagati per invasione di terreni oltre che ad essere stati sanzionati amministrativamente per violazione delle misure di contenimento dell’epidemia. Tra i denunciati l’organizzatore dell’evento: un 26enne in passato già denunciato per altri reati e sottoposto alla misura dell’avviso orale emesso dal Questore di Caltanissetta.

Durante un’ispezione dei luoghi, ripetuta anche ieri mattina, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato sostanze stupefacenti abbandonate a terra nella fuga: trentatré pasticche di ecstasy, diverse dosi di marijuana e di hashish. Sono in corso indagini per identificare altri partecipanti all’evento.