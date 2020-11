Ravanusa, Nuovo look al quartiere di San Michele

RAVANUSA. Iniziati i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana e di social housing nel quartiere San Michele. Saranno riqualificate la via Rudinì, la via Ecce Homo, la via Lincoln, la Via Cesare Battisti, la via San Michele e la via San Martino e realizzati 16 alloggi.

“A quest’opera – commenta il sindaco Carmelo D’Angelo – sono particolarmente legato perché dietro quella ruspa, seduto su uno scalino, ho iniziato ad ascoltare gli insegnamenti di mio nonno e di mio padre ed in queste strade, assieme a tanti ragazzi, ho iniziato a giocare e conoscere i valori dell’Amicizia, della Famiglia e dell’Amore per il prossimo. Spero che di quest’opera siano orgogliosi “li sammichilisi” e tutti i ravanusani”.