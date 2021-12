Ravanusa, il deputato Perconti alla camera dei deputati: ” Dobbiamo assicurare sostegno”

Il deputato nazionale, Filippo Perconti, è intervento in Aula alla camera dei deputati per esprimere la vicinanza alla comunità di Ravanusa e al sindaco Carmelo D’Angelo. “Un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco- ha detto- alla Protezione civile, alla croce rossa, all’Asp, al personale sanitario e a tutte le forze dell’ordine. L’amministrazione comunale ha attivato un punto di ascolto a cui possono rivolgersi gli abitanti dell’aerea interessata e i familiari.

Sono vicino alle famiglie delle vittime, dobbiamo essere pronti già da subito a sostenere con forza ogni iniziativa si intenda intraprendere, per assicurare sostegno e ristoro in un momento così difficile e drammatico per la popolazione di Ravanusa. “