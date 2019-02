Ravanusa, Carabinieri sequestrano una discarica abusiva

RAVANUSA. A distanza di pochi di giorni dall’operazione svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, nell’ambito dei servizi indirizzati al contrasto dei reati ambientali e che aveva consentito di denunciare un sessantunenne di Porto Empedocle, per reati ambientali e, di sequestrare una discarica abusiva a Realmonte, un altro colpo è stato messo a segno dall’Arma dei Carabinieri.

Questa volta a Ravanusa, i Carabinieri della Stazione, hanno scoperto un’altra discarica abusiva realizzata sotto il viadotto San. Riccardo in una zona isolata del Comune ravanusano detta contrada Romiti. In un’area di circa 150 metri quadrati erano ormai accatastati rifiuti di ogni genere. Carcasse di auto abbandonate, pneumatici usati, materiale edile di scarto, oltre che ad amianto ed eternit, rifiuti urbani e altri rifiuti speciali e pericolosi per l’ambiente. L’area interessata è stata sequestrata preventivamente in attesa delle operazioni di bonifica e di ripristino dei luoghi. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, volti ad individuare i responsabili.