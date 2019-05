Teatro della Posta Vecchia Agrigento. 18 e 19 maggio 2019.

Rassegna teatrale Mariuccia Linder: in scena “Un caffè con Pirandello”.

Sabato 18 maggio 2019, alle ore 21:00 e domenica 19, alle ore 18:00 al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, ultimo appuntamento con la rassegna teatrale “Mariuccia Linder – Una vita per il teatro il teatro per la vita”, organizzata dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento e dedicata a Mariuccia Linder, attrice agrigentina prematuramente scomparsa nel maggio del 2011. In scena UN CAFFÈ CON PIRANDELLO di Vincenzo Catanzaro. Con Liliana Abbene, Pasquale Bentivegna, Vincenzo Catanzaro, Michele Cirafisi. Scene Salvatore Catanzaro. Regia Vincenzo Catanzaro. Produzione Compagnia dell’Isola – Sciacca (AG)

Posto unico € 10,00

Info e prenotazioni: Tel. 0922 26737 – Fax 0922 25287 – info@teatropostavecchia.it

Un anziano professore di Lettere trascorre le sue notti insonni seduto al tavolo del “ Caffè della stazione”. Lì passa il tempo a sfogliare un giornale, un libro e, di tanto in tanto, ad incontrarsi con persone e personaggi della sua fantasia, che spesso spaccia per reali, ad un cameriere di notte che, bonario e credulone, lo ascolta. Scorrono così sulla scena, da lui interpretati, personaggi noti e meno noti fra i tanti usciti dalla penna del grande drammaturgo agrigentino. Eterei ed impalpabili, fra i quali qualche presenza sorprendente ed inattesa. Atmosfere rarefatte, in una ambientazione volutamente essenziale, per fare risaltare la forza e la bellezza della parola.