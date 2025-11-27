Porto Empedocle, 30 novembre 2025

Si terrà il 30 novembre 2025, a Porto Empedocle (AG), la seconda edizione della Rassegna Corale “Laudi alla Virgo Fidelis”, un appuntamento che torna a celebrare musica sacra, tradizione e spiritualità attraverso la partecipazione di alcune tra le più prestigiose formazioni vocali del territorio.

L’evento si svolgerà nella Chiesa Madre Maria del Buon Consiglio e vedrà protagonista la Corale Agrigentina diretta dal M° Giuseppe Pumo, insieme ad altri sette cori provenienti da diverse realtà siciliane. Parteciperanno:

Coro Polifonico Gesù e Maria di Sambuca di Sicilia (AG), diretto dal M° Baldo Turano

di Sambuca di Sicilia (AG), diretto dal M° Corale Polifonica Ecclesia Mater di San Cataldo (CL), diretta dal M° Monica Battaglia

di San Cataldo (CL), diretta dal M° Coro Polifonico Magnificat di Agrigento, diretto dal M° Lilia Cavaleri

di Agrigento, diretto dal M° Corale Bizantina di Palazzo Adriano (PA), diretta dal M° Giuseppe Milazzo

di Palazzo Adriano (PA), diretta dal M° Coro Polifonico Sergio Alletto di Agrigento, diretto dal M° Lorenzo Puma

di Agrigento, diretto dal M° Coro Polifonico Santa Cecilia di Agrigento, diretto dal M° Emanuele Di Bella

di Agrigento, diretto dal M° Coro Filarmonico Terzo Millennio di Racalmuto (AG), diretto dal M° Domenico Mannella

Le formazioni proporranno brani di illustri compositori quali Mons. Marco Frisina, Mons. Giuseppe Liberto, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Marco Ruggeri, Gómez.

La rassegna sarà impreziosita dalla presenza del Maestro Monsignor Giuseppe Liberto, già Direttore della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”, e da ospiti d’onore che arricchiranno il programma con poesia, musica e teatro: la poetessa Giuseppina Mira, il poeta Luigi Piazza, l’organista Giorgio Accurso Tagano, le attrici Tania Cutugno e Antonella Santalucia.

Un’occasione di grande valore culturale, pensata per promuovere il canto, la tradizione polifonica e l’intero patrimonio storico e sociale che ruota attorno alla musica sacra.

A presentare la rassegna sarà Renato Terranova, mentre la direzione artistica è affidata a Fabrizio Randazzo, che cura anche l’organizzazione con il supporto del Comitato Maria SS. Immacolata di Porto Empedocle.

Di seguito la locandina con il programma completo dell’evento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp