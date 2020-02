“Raranà”: un’osteria del pesce a nord di Girgenti

I fratelli Arcieri aprono la loro seconda casa (la prima è “La Giara”) ed il risultato è sorprendente. Un’osteria del pesce a nord di Girgenti. Raranà, così, prendendo spunto dal nomignolo di uno degli Arcieri, si chiama il nuovissimo locale che ha aperto di recente i battenti in via Unità d’Italia a San Gisipuzzo. Cucina a vista, veranda e sala interna, tetto impagliato e travi in legno, una quarantina di posti, Raraná punta sul pesce fresco. Ricca la cantina, ricercati e gustosi i piatti.

Il menù di Raranà mira alle tradizioni siciliane, con rivisitazione ed innovazione. Massimo comune denominatore: la qualità. La stessa che ha reso celebre la pizzeria “La Giara”.

Due locali, due insegne e due nomi diversi, entrambi col medesimo mantra: la selezione delle materie prime. Un luogo dove premiare le eccellenze ittiche del territorio e degustare una rinnovata tradizione culinaria. Un locale nuovo, sperimentale e tradizionale allo stesso tempo e che vi invitiamo a provare.

Il food agrigentino si arricchisce di una nuova realtà ristorativa quindi, confermando come la città di Agrigento sia ancora polo attrattivo di impresa e di nuove attività. Una città viva, dove c’è voglia di investire e di fare sempre meglio.