Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, in accoglimento della richiesta dei pubblici ministeri Gianluca Caputo e Gloria Andreoli, ha disposto il rinvio a giudizio di Saverio Saverino, 69 anni, di Raffadali, dipendente ormai in pensione dell’ufficio patenti speciali dell’Azienda sanitaria provinciale della città dei Templi, con le accuse di tentata induzione a dare o promettere utilita’, tentata violenza sessuale e traffico illecito di influenze.

L’imputato, che ha nominato come difensore l’avvocato Diego Galluzzo, comparira’ il 20 novembre davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato. La vicenda risale al periodo compreso fra il 2017 e il 2019. Il raffadalese avrebbe avanzato proposte sessuali esplicite a donne in cambio dell’ottenimento delle patenti di guida che erano state sospese. Da parte delle presunte vittime sarebbe sempre arrivato un netto rifiuto.