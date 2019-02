A Palma di Montechiaro è caccia al bandito che armato di coltello, e col volto travisato da un casco integrale, ha fatto irruzione in un supermercato di via Ragusa, martedì scorso, e ha portato via, dopo aver minacciato il cassiere, poco più di 200 euro.

I carabinieri hanno immediatamente istituito dei posti di blocco e acquisito le immagini di videosorveglianza che potrebbero dare indicazioni utili circa l’individuazione del bandito che avrebbe agito da solo.