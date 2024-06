Un malvivente solitario, incappucciato e armato di coltello, ha messo a segno una rapina all’interno di un panificio in via Pirandello a Canicattì. Misero il bottino appena 50 euro. L’individuo è entrato nell’esercizio commerciale minacciando una dipendente e obbligandola a consegnarli il contenuto del registratore di cassa. In quel momento non c’era nessun cliente.

Dopo aver preso il denaro il bandito ha fatto subito perdere le proprie tracce. Sono subito scattate le ricerche del rapinatore da parte delle forze dell’ordine. Un aiuto per gli investigatori potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.