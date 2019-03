Rapina in banca a piazza Ugo La Malfa: colpo studiato e in pieno giorno

In centro città, con poche vie di fuga ed in pieno giorno. Un colpo studiato nei minimi particolari e messo a segno durante i festeggiamenti del Mandorlo in fiore, a piazza Ugo La Malfa, sede della fiera, delle bancarelle e delle giostre.

I rapinatori, due persone con il volto scoperto, armati di pistola, hanno fatto irruzione negli uffici dell’istituto di credito “Carige” del piazzale quando all’interno erano presenti 6 impiegati e alcuni clienti. Hanno atteso che si aprisse una delle casse e si sono impossessati del bottino, il cui ammontare è di circa 10mila euro.

A dare l’allarme sono stati gli impiegati dopo la fuga dei malviventi. Quando sono arrivati i poliziotti i rapinatori erano scomparsi. Il fatto si è verificato intorno alle 12,45.