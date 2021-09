Rapina in abitazione, proprietario colpito con un televisore

Trovano due ladri che stavano uscendo dalla loro abitazione. Marito e moglie, entrambi pensionati, hanno iniziato ad urlare, e uno dei malviventi per guadagnarsi velocemente la fuga, ha colpito al capo il sessantottenne con il televisore che aveva in mano, e appena rubato. La rapina si è verificata nel centro di Sambuca di Sicilia.

I due malviventi sono riusciti a scappare, portando via oggetti in oro, e soldi contanti per 600 euro. Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i carabinieri della Stazione cittadina, che hanno avviato le ricerche dei delinquenti, che fino ad oggi non hanno portato all’esito sperato.

L’anziano ha riportato soltanto una lieve contusione, medicata in ospedale, mentre la moglie, una sessantaquattrenne, è rimasta illesa. I militari dell’Arma stanno provando a identificare i due balordi.