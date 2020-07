Rapina a supermercato armato di coltello, trentenne prosciolto

E’ incapace di intendere e di volere. Il Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano ha disposto il non luogo a procedere per G.B., trentunenne, di Palma, arrestato e finito in carcere il 31 gennaio dell’anno scorso, dopo avere compiuto una rapina ad un supermercato.

Una perizia psichiatrica ha evidenziato il vizio totale di mente per l’imputato. Accolta la richiesta del legale difensore, l’avvocato Santo Lucia.

Il palmese, quel giorno, a volto scoperto e con un coltello dopo aver minacciato la cassiera, si era fatto consegnare i soldi, circa 600 euro, per poi fuggire. I carabinieri, poco dopo, lo hanno individuato grazie ad alcune testimonianze e alla visione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza. Aveva nascosto il bottino negli slip.