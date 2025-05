I giudici della seconda sezione penale del tribunale presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno inflitto la condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di Carmelo Luparello, 47 anni, di Favara, accusato di avere messo a segno, insieme al complice, Calogero Sortino di 40 anni, una rapina a mano armata in una tabaccheria di via Picone, ad Agrigento, lo scorso 20 agosto.

Sortino, in precedenza, era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato.

I due erano stati arrestati dalla Squadra Mobile di Agrigento nelle settimane successive alla rapina che ha fruttato 450 euro, portati via dal registratore di cassa, e 90 euro dal portafogli del proprietario. Avrebbero agito, armati di pistola, con il volto travisato da bandana e casco minacciando il titolare dell’attività lavorativa per farsi consegnare i soldi. La scena è stata in parte immortalata dalle telecamere di video sorveglianza.

