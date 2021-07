Rapina a furgonista, chiesti 2 rinvii a giudizio

Il pubblico ministero Elenia Manno ha chiesto il rinvio a giudizio per i due presunti autori della rapina a un trentasettenne, il quale, dietro la minaccia di un coltello, è stato costretto a consegnare 142 euro che aveva in tasca, un telefono cellulare, e le chiavi del furgone. Si tratta dei canicattinesi Alessio Taibbi, 28 anni, e Diego Emmanuele Cigna, 21 anni. Quest’ultimo il 2 febbraio scorso, peraltro, è finito nella “rete” dei carabinieri del Ros, nell’ambito dell’operazione antimafia “Xydi”, che ha disarticolato il nuovo mandamento di Canicattì.

I due imputati dovranno comparire davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, per l’udienza preliminare, il 13 ottobre prossimo. I legali difensori, in quella sede, potranno pure chiedere un rito alternativo, come l’abbreviato o il patteggiamento. La vicenda risale al 27 marzo dell’anno scorso, quando il proprietario di un furgone sarebbe stato avvicinato dai due giovani, che gli avrebbero puntato un coltello, e intimato di consegnare soldi e quant’altro.