RaiUno punta i riflettori sulla differenziata ad Agrigento VIDE0

Agrigento – C’è anche, così si legge in un comunicato diffuso dal portavoce del Sindaco di Agrigento con tanto di video allegato. La “Gazzetta della differenziata agrigentina” – continua – una pagina facebook e un numero whatsapp a disposizione dei cittadini per velocizzare segnalazioni all’Amministrazione volte a migliorare la raccolta dei rifiuti (che in città supera il 70 per cento) nello Speciale Tg1 di Igor Staglianò dal titolo “A tutto green”. Un vero e proprio viaggio dal Nord al Sud, in onda domani sera, domenica 16 alle 23 e 30 su RaiUno, nell’Italia del cambiamento. Un’Italia che vede in Agrigento una delle città dalle buone pratiche quotidiane dove si è saputo coniugare il risparmio e il rispetto per l’ambiente. (Il video Speciale TG1 A TUTTO GREEN)