Raid vandalico in centro, danneggiate due auto e rotto vaso

Da un bar della via Atenea, in quei momenti chiuso, hanno prelevato un tavolino di ferro, e con quello hanno danneggiato due autovetture lasciate posteggiate ai bordi della strada. Poi hanno mandato in frantumi il vaso di ceramica che era stato collocato nel pozzo per abbellire la salita Madonna degli Angeli.

Il raid vandalico in più fasi è stato realizzato, verso le 3:30 della notte, tra sabato e domenica. Un agrigentino, residente nella zona, richiamato dai rumori, affacciandosi e rimproverando i vandali, per tutta risposta è stato preso a pietrate. L’uomo, per fortuna, è rimasto illeso.

Lui stesso ha lanciato l’allarme al 112, ma la comitiva di giovani, quasi sicuramente tutti ubriachi, s’è dileguata. L’agrigentino ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti alle forze dell’ordine.