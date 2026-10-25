Doppio raid nella notte ad Agrigento, dove i ladri hanno preso di mira due strutture pubbliche in diverse zone della città, provocando danni e rubando attrezzature. In entrambi i casi, le perdite subite non sono coperte da polizze assicurative. Il primo furto è avvenuto in via Petrarca, all’interno dell’ex palazzetto dello sport “Nicosia”.

I malviventi hanno forzato la porta principale degli spogliatoi e hanno devastato i distributori automatici di snack e bevande per svuotare le cassette delle monete. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la Scientifica, a seguito della denuncia del responsabile della struttura.

Quasi contemporaneamente, un secondo raid è stato messo a segno al Viale della Vittoria, ai danni del deposito degli operai del Comune. Da qui i soliti ignoti hanno rubato una piastra vibrante per asfalto, un’attrezzatura da lavoro specifica e molto costosa. A scoprire il fatto è stato un impiegato comunale, che ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Polizia e militari dell’Arma stanno ora analizzando in parallelo i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle due zone per individuare i responsabili.

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