Attentato intimidatorio nel centro storico di Palma di Montechiaro, dove una coppia di anziani pensionati è rimasta intossicata a causa di un incendio doloso appiccato al portone della propria abitazione. Nel cuore della notte, ignoti si sono avvicinati all’ingresso dell’edificio e hanno cosparso la struttura con del liquido infiammabile, verosimilmente benzina, prima di appiccare il fuoco.

Le fiamme hanno rapidamente generato una densa coltre di fumo che ha saturato gli ambienti interni dell’appartamento, sorprendendo i coniugi – un uomo di 80 anni e la moglie poco più giovane – mentre dormivano. I due anziani sono riusciti a mettersi in salvo, ma hanno inalato i fumi tossici riportando un’intossicazione. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove, dopo le cure necessarie, sono stati fortunatamente dimessi.

Sul luogo del reato sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Palma di Montechiaro e il personale della Scientifica, che ha effettuato i rilievi tecnici per individuare tracce dell’accelerante e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili. Al momento le motivazioni del gesto restano sconosciute e gli inquirenti non escludono alcuna pista.

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