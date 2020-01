Rai3: #Generazione Bellezza, creativi da Trento ad Agrigento

Nell’ultimo appuntamento di #Generazione Bellezza in onda domani, alle 20.20 su Rai3, si parlerà di creatività con servizi da Favara in provincia di Agrigento e da Borgo Valsugana in provincia di Trento. Saranno ospiti di Emilio Casalini: a Favara, Florinda Saieva e Andrea Bartoli, fondatori del Farm Cultural Park, una galleria d’arte e residenza per artisti, l’imprenditore Antonio Alba, lo scrittore Alessandro Cacciato e l’artista Morgana Orsetti Ghini; a Borgo Valsugana: Emanuele Montibeller e Giacomo Bianchi, rispettivamente fondatore e presidente di Arte Sella, il museo all’aperto del Trenino, l’albericoltore Lorenzo Adami e l’imprenditrice Paola Andriollo. (AdKronos)