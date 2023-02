Ragazzo picchiato e costretto a consegnare soldi e cellulare

E’ stato aggredito alle spalle, picchiato e costretto a consegnare quanto aveva in tasca: il telefono cellulare e 180 euro in contanti. Vittima della rapina, avvenuta alle 2 della notte in via Duca degli Abruzzi a Canicattì, è stato un operaio diciannovenne bengalese, ospite di una comunità d’accoglienza. Ad entrare in azione sarebbero stati due banditi, entrambi travisati e apparentemente non armati, che hanno aggredito il ragazzo mentre a piedi stava percorrendo un tratto di strada.

Dopo la rapina, ancora scosso per l’accaduto, è stato lo stesso operaio a chiamare il 112. Ad intervenire, già durante la notte, sono stati i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Canicattì. I militari dell’Arma hanno perlustrato tutta l’area circostante a via Duca degli Abruzzi, ma dei delinquenti non è saltato fuori nessuna traccia. Sono state avviate le indagini per provare ad identificare i due balordi.