Ha litigato con la madre per futili motivi, riconducibili a questioni familiari, e subito dopo ha minacciato di far saltare in aria la casa. Protagonista un minore di Agrigento. E’ successo, ieri a tarda mattinata, nel centro storico della città. Il vicinato ha chiamato la polizia.

Appena il ragazzo ha visto arrivare le pattuglie della sezione Volanti, si è dato alla fuga. Gli agenti hanno avviato le indagini per rintracciare il giovane.