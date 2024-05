Non si ferma all’Alt della polizia e dopo un inseguimento, con tanto di incidente, è stato bloccato. Alla guida di uno scooter, un ragazzo agrigentino poco più che diciottenne, che non aveva mai conseguito la patente e il mezzo era sprovvisto di assicurazione e revisione. Il ragazzo sottoposto ad una perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un tirapugni. Per lui è scattata la denuncia alla Procura per possesso di oggetti atti a offendere, ed è stato sanzionato amministrativamente per circa 7mila euro per guida senza patente e perché lo scooter non era assicurato e revisionato.

Tutto quanto, ieri notte, mentre i poliziotti delle Volanti, erano impegnati in un posto di controllo in piazza Stazione. Uno degli agenti ha visto avvicinarsi un ciclomotore, con in sella un giovane, e alzando la paletta ha intimato di fermarsi. Il conducente, invece di accostare, è fuggito. Ha percorso diverse centinaia di metri e nel tentativo di seminare le Volanti ha imboccato la via Fazello. Qui è andato a sbattere contro un’auto in sosta.