Ragazzino bloccato, e rapinato: bottino appena 10 euro

Un giovane a volto scoperto, e non armato, ha avvicinato e minacciato un quindicenne agrigentino, e dopo averlo strattonato, lo ha costretto a consegnare quanto aveva in tasca: 10 euro. La rapina, è stata messa a segno nella serata di domenica, in via Empedocle, in pieno centro ad Agrigento.

Anche su questo nuovo caso di microcriminalità si stanno, adesso, occupando i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Appare scontato che i militari dell’Arma si siano già sincerati sull’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati lungo la strada.

Ad agire un giovane dall’accento siciliano. C’è il sospetto, che possa essere lo stesso autore di altre simili azioni delinquenziali.