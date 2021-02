Ragazzina fatta prostituire, chieste tre condanne

Il procuratore generale ha chiesto la conferma delle condanne emesse in primo grado dal Gup del Tribunale di Palermo, nei confronti della mamma e due presunti clienti della ragazzina, che sarebbe stata fatta prostituire fra Menfi e Gibellina. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Chiesti 8 anni di reclusione per la donna, e 6 anni e 4 medi per Vito Campo, 69 anni, e Calogero Friscia, 25 anni, entrambi di Menfi. Quest’ultimo ha reso dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse a suo carico.

Si torna in aula Il 13 aprile per la discussione dei difensori, poi i giudici entreranno in Camera di consiglio per emettere la sentenza. Nei scorsi giorni erano arrivate altre due condanne da parte del Tribunale di Sciacca.

La ragazzina, minore di anni 14, sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali, e la madre l’avrebbe accompagnata nei luoghi, dove si consumavano gli incontri, non prima di avere incassato il denaro.