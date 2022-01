Ragazza scomparsa nel nulla, l’appello della madre

Carabinieri e polizia di Stato hanno avviato le ricerche per trovare Eleonora, una ventiduenne di Canicattì, di cui non si hanno più notizie da ieri notte. La ragazza ha effettuato una videochiamata alla madre, poi è scomparsa nel nulla. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri dicendo che la ragazza è in condizioni psicologiche difficili, dopo avere perso il padre meno di un anno fa.

La ventiduenne, attorno all’una di notte, ha lasciato il telefono cellulare sul cuscino del letto, e da quel momento è scomparsa. La madre, che si trovava a casa di un’amica, ha iniziato a cercarla, poi presentato la denuncia ai carabinieri. Oggi ha lanciato un appello sui social: “Chiunque l’ha vista contatti subito le forze dell’ordine o la famiglia”.