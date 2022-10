Raffica di furti, razziate quattro abitazioni

I carabinieri hanno avviato le indagini sulla raffica di furti che, nella prima serata di lunedì, sono stati messi a segno nel quartiere “Santa Maria”, nella parta alta del centro storico di Licata. I ladri avrebbero messo a segno ben quattro “colpi”, nel giro di pochi minuti, in altrettanti appartamenti, due abitati, altri no.

In ogni caso, al momento dell’irruzione, nelle abitazioni non c’era nessuno. Dalla ricostruzione dei raid i malviventi, ad agire in tutti i casi sarebbe stata la stessa mano criminale, hanno forzato le porte dei quattro appartamenti, e sono riusciti ad intrufolarsi dentro. Portati via monili d’oro, televisori, alcune suppellettili, e oggetti di arredamento.

Avvertiti dai residenti, i carabinieri hanno raggiunto la zona, e dopo il sopralluogo, hanno avviato l’attività investigativa.