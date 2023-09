Raffica di ispezioni ad autolavaggi, a Sciacca, nell’ambito della campagna denominata “Controlli straordinari sommerso e sicurezza estate 2023”, da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma del nucleo Operativo della Compagnia di Sciacca e al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I titolari di due ditte sono finiti nei guai. Si tratta di un cinquantaduenne di Sciacca e di un trentenne di Sciacca, denunciati, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per omessa sorveglianza sanitaria, per non avere consegnato i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e mancata formazione e informazione. Durante i controlli nelle aziende ispezionate è stata verificata la posizione di 5 lavoratori, dei quali 3 sono risultato “in nero”.

E’ stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti della ditta di proprietà del trentenne saccense per aver occupato due lavoratori in nero su due presenti al momento dell’accesso da parte dei carabinieri. Alla fine degli accertamenti sono state comminate ammende per complessivi 50.329 euro e sanzioni amministrative per un totale di 13.300 euro.