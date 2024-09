Il deputato agrigentino Calogero Pisano esprime le sue più sentite congratulazioni al Ministro Raffaele Fitto per la sua recente nomina a Vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. “La nomina di Raffaele Fitto è un chiaro segnale di fiducia e stima da parte dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia”, ha dichiarato Pisano. “Un riconoscimento visibile – continua Pisano – che dimostra come l’Italia sia in grado di giocare un ruolo di primo piano nelle dinamiche europee, ottenuto grazie all’azione instancabile della Premier Giorgia Meloni ed alla sua capacità di negoziare e di rappresentare il nostro Paese con forza e determinazione. Auguro a Raffaele Fitto tutto il meglio per il suo nuovo incarico, sono certo che saprà rappresentare l’Italia con onore e competenza”.