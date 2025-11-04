“Siamo particolarmente soddisfatti ed onorati per l’alto riconoscimento attribuito al nostro amico e collega Raffaele Castaldo, che oltre ad essere un ottimo sottufficiale della Polizia di Stato svolgendo un importante funzione presso l’Upgsp di Agrigento, riesce malgrado il gravoso impegno, nelle poche ore libere dal servizio, a svolgere la delicata funzione di rappresentante sindacale con incarico provinciale, curando tematiche di rilevante interesse per l’intera categoria. Raffaele, che noi conosciamo bene ed apprezziamo, ha sempre svolto iniziative di interesse sociale con uno sguardo sempre attento a beneficio delle fasce più deboli della nostra società”. Lo scrive in una nota la segreteria provinciale del sindacato Mp.

“La consegna delle Onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito delle Repubblica Italiana, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sancisce la figura rilevante di un uomo che quotidianamente spende parte della sua vita a servizio della propria comunità nell’ambito lavorativo, sindacale e sociale nella sua forma più nobile – continua la nota -. A Lui le congratulazione e la soddisfazione dei due massimi esponenti del maggiore sindacato provinciale di Polizia, nella persona del segretario generale Alfonso Imbrò, e nella persona del segretario generale Antonino Alletto, che non appena saputa la notizia si è immediatamente congratulato telefonicamente con il collega Raffaele Castaldo che con quest’ultima onorificenza impreziosirà il già corposo curriculum professionale di cui è in possesso”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp