Raffadali zona rossa, il comitato per l’ordine e la sicurezza predispone servizi di vigilanza

Definiti nel corso di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto, Maria Rita Cocciufa, tenuta ieri in prefettura, i servizi di vigilanza nel comune di Raffadali, zona rossa, come da ordinanza del presidente della regione siciliana del 10 marzo. Presenti il sindaco di Raffadali, i vertici provinciali delle forze di polizia , il comandante della polizia provinciale in rappresentanza del libero consorzio. E’ stato concordato di attivare fino al 26 marzo prossimo, specifici servizi di vigilanza che saranno svolti con modalita’ dinamiche particolarmente nelle strade di accesso e uscita del comune al fine di monitorare i movimenti della popolazione che, come da ordinanza presidenziale , sono consentiti solo per determinate e definite esigenze puntualmente descritte nel provvedimento. “Appositi servizi – scrivono dalla Prefettura- saranno svolti anche all’interno del centro abitato per un accurato controllo delle attivita’ commerciali e della mobilita’ interna anch’essa fortemente limitata dalle disposizioni regionali. I servizi, che saranno svolti a cura delle forze di polizia, della polizia locale e provinciale con il supporto delle associazioni di volontariato presenti nel territorio prevalentemente in funzione collaborativa e di supporto alla popolazione, saranno finalizzati ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni.”