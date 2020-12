Raffadali, interventi da 6ml du euro per il Rione Barca

Un regio decreto del 1930 gia’ includeva il rione Barca di Raffadali, nell’Agrigentino, tra quelli da mettere in sicurezza. La Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo decenni di attesa, da’ oggi notizia della pubblicazione della gara per l’affidamento dei lavori di mitigazione delle criticita’ esistenti. Di circa sei milioni e duecentomila euro l’importo complessivo dell’appalto. C’e’ tempo sino all’11 febbraio del 2021 per presentare le domande di partecipazione. Da quel giorno potra’ iniziare il countdown per il consolidamento di un’area a dir poco problematica che ha un indice di pericolosita’ P2 sotto il profilo geomorfologico, ma c’e’ soddisfazione per una situazione che puo’ dirsi finalmente sbloccata.